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20 Haziran 2017 Salı 09:01

Biraz açılsın ona evlenme teklif edeceğim 

Ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil, 19 yıl önce birlikte olduğu eski aşkı Özlem Yıldız ile Arnavutköy'deki Atlas Balık'ta karşılaşıp yemek yedi.

Biraz açılsın ona evlenme teklif edeceğim 
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Biraz açılsın ona evlenme teklif edeceğim 
    Ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil, 19 yıl önce birlikte olduğu eski aşkı Özlem Yıldız ile Arnavutköy'deki Atlas Balık'ta karşılaşıp yemek yedi. Yemek sırasında Erbil'in Özlem Yılmaz'a söylediği “Yıllar önce bu restoranda nişanlanmıştık” sözleri dikkat çekti. Yemek sınrası mekan çıkışı bir itirafta bulunan Erbil, “Benim en büyük aşkım Özlem Yıldız'dır” dedi. erbil  
    Yıldız'a takılmayı ihmal etmeyen şovmen, “Özlem'in teni şu an çok koyu biraz açılsın ona evlenme teklif edeceğim” diyerek espri yaptı. Çarkıfelek programına Yıldız'ı davet eden Erbil, eski aşkının “Artık bir araba verirsin” sözlerine “Dul kadınsın yapacağız artık bir şeyler” diyerek karşılık verdi.

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Anahtar Kelimeler
Mehmet Ali ErbilÖzlem Yıldız
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