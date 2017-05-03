Oyuncu Berna Laçin Dünya Basın Özgürlüğü Gününde yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.Berna Laçin, tutuklu gazetecileri ve medyaya yapılan baskıları kastederek, 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü' hakkında paylaşımda bulundu. Tabii paylaşımında Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığını belirterek, konunun Türkiye'yi ilgilendirmediğine dikkat çekti.Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Ancak birçok gazeteci ‘Basın Özgürlüğü Günü'ne tutuklu olarak giriyor. Berna Laçin, Türkiye'de medyaya yönelik baskıların her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “bizimle ilgisi yok dağılın” diyerek tepkisini koydu.İşte Laçin’in paylaşımına düştüğü o not: “Bugün “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” imiş. Bizimle ilgisi yok dağılabiliriz.
Not: Türkiye, ‘basın özgürlüğü olmayan ülkeler’ listesinde yer alıyor. Son 10 yılda 56 sıra birden geriledi. Dünya’da toplam tutuklu gazetecilerin yarısı Türkiye’de Mozambik, Kongo, Afganistan’ın filan çok gerisinde…”