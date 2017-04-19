﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Nisan 2017 Çarşamba 19:37

Bodrum'un ünlü eğlence mekanında yangın çıktı

Bodrum'un dünyaca ünlü Halikarnas Disko'da yaz sezonunu öncesi yapılan hazırlıklar sırasında ses yalıtım duvarlarında yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Bodrum'un ünlü eğlence mekanında yangın çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Bodrum'un ünlü eğlence mekanında yangın çıktı
   Bodrum'un dünyaca ünlü Halikarnas Disko'da yaz sezonunu öncesi yapılan hazırlıklar sırasında ses yalıtım duvarlarında yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
   Bodrum'da 1975 yılında turizmci Süleyman Demir tarafından hizmete açılan ve dünyaca ünlü şovları ile bilinen Kumbahçe Mahallesi'ndeki Halikarnas Disko'da yaza hazırlık ve tadilat çalışmaları yapılırken yangın çıktı.Otopark bölümündeki, yüksekliği 24 metre genişliği 50 metre olan ve izolasyon malzemeleri ile kaplı ses yalıtım duvarında işçilerin spiral makinası ile çalışırken kıvılcımların süngerleri tutuşturması ile başlayan ve kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi, yangın tüpleri ve su dökerek işçiler yaptı.
   İhbar üzerine olay yerine  gelen üç itfaiye aracı ile 12 itfaiye eri de alevlere müdahale etti. Yangın Bodrum'da panik yaşanmasına da neden oldu. Yangın yaklaşık 1 saatte güçlükle söndürülürken ses yalıtım duvarı kullanılmaz hale geldi.
   Halikarnas Disko yetkilisi Osman Özbilen, "Haziran ayında yapacağımız açılış öncesinde tadilat ve yenileme işleri yapıyorduk. Diskonun içerisinde değil otopark bölümündeki ses duvarında yangın çıktı. Taşeron işçilerimiz çalışırken, spiralden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Diskonun ana bölümünde herhangi bir zarar yok, kısa zamanda müdahale ile yangını diğer bölümlere sıçramasını önlemeyi başardık. Önemli olan herhangi bir işçimize, arkadaşımıza bir şey olmaması" dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Halikarnas Disko
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta tiyatrocu intihar etti Usta tiyatrocu intihar etti
Vodafone Arena’da bir güzel Vodafone Arena’da bir güzel
Elensin davul zurna çaldıracam Elensin davul zurna çaldıracam
Kurtlar Vadisi hayranlarına müjde Kurtlar Vadisi hayranlarına müjde
Yeniden ameliyat masasına yattı Yeniden ameliyat masasına yattı
Doğum gününde çırılçıplak poz verdi   Doğum gününde çırılçıplak poz verdi  
Yukarı Çık

Usta tiyatrocu intihar etti
 İstanbul'da yaşayan reklamcı,tiyatrocu Orhan Yücel önceki gün Facebook'ta canlı yayında ismini...

Haberi Oku