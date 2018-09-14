Bomba gibi geri döndü

Eda Taşpınar tatilden bomba gibi geri döndü.Uzun süredir tatilde olan Eda Taşpınar, spor salonuna bomba gibi geri döndü. Taşpınar, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Uzun süredir tatilde olan ve tatil paylaşımlarıyla çok konuşulan sosyetik güzel Eda Taşpınar, spor salonlarına bomba gibi geri döndü. Taşpınar, spor yaptığı anları takipleriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

Instagram hesabının hikaye bölümünden spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, takipçilerini kendine hayran bıraktı. Taşpınar'ın paylaşımı takipçileri tarafından kısa süre içerisinde binlerce kez görüntülendi.

İkoncan Eda Taşpınar tatilini bitirdiğini sosyal medya paylaşımıyla açıklayarak mayosuyla paylaşım yapmıştı. Taşpınar paylaşımıyla takipçilerinden tam not almıştı.

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