Bu sefer saha içindeler

Show Tv'nin sevilen dizisi “İçerde” oyuncuları, Tekirdağ’da inşa edilecek Mika-Der İçerde Spor Rehabilitasyon Merkezi’ne destek sağlamak amacıyla dostluk maçına çıktı. Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli ile rol arkadaşları, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kız Futbol Takımı ile karşılaştı.
Geçtiğimiz cumartesi günü Beşiktaş Belediyesi Çilekli Spor Tesisleri’nde oynanan maçı “İçerde” ekibi 2-1 kaybetti. Teknik direktörlüğünü dizinin Yusuf Müdür’ü Mustafa Uğurlu’nun yaptığı takımın tek golü, karşılaşmanın başında Çağatay Ulusoy’dan geldi. Ekibin gol sevinci, maçı izleyenleri neşelendirdi