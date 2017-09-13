Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108693
ALTIN
146.900
DOLAR
3.4545
STERLİN
4.5695
EURO
4.1155
Galatasaray'ın net borcu 2 milyar 521 milyon lira
Galatasaray'ın net borcu 2 milyar...
Transfere 4,71 milyar dolar harcandı
Transfere 4,71 milyar dolar harcandı
UEFA'dan iki maça soruşturma
UEFA'dan iki maça soruşturma
Medipol Başakşehir ilk peşinde
Medipol Başakşehir ilk peşinde
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Burcu Esmersoy yürekleri hoplattı

SHOW TV’nin ilgiyle izlenen programı ‘Dünya Güzellerim’in yıldızlarından Burcu Esmersoy, çekimler için gittiği Vietnam’daki Kiem Gölü’ne hayran kaldı.

Burcu Esmersoy yürekleri hoplattı

SHOW TV’nin ilgiyle izlenen programı ‘Dünya Güzellerim’in yıldızlarından Burcu Esmersoy, çekimler için gittiği Vietnam’daki Kiem Gölü’ne hayran kaldı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 17:19
Burcu Esmersoy yürekleri hoplattı

Burcu Esmersoy yürekleri hoplattı

   SHOW TV’nin ilgiyle izlenen programı ‘Dünya Güzellerim’in yıldızlarından Burcu Esmersoy, çekimler için gittiği Vietnam’daki Kiem Gölü’ne hayran kaldı. HT Magazin'de yer alan habere göre;Burcu  Esmersoy göl kıyısında verdiği pozlarla yürek hoplattı.

Habertürk

Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdar Ortaç yollarda
Serdar Ortaç yollarda
Işın Karaca'nın kardeşinden ilk açıklama geldi
Işın Karaca'nın kardeşinden ilk açıklama geldi
Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan, hırsızlık yaparken yakalandı
Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan, hırsızlık yaparken yakalandı
Sibel Kekili, sosyal medya hesabında Türkiye'ye engel koydu
Sibel Kekili, sosyal medya hesabında Türkiye'ye engel koydu
Sahte vali, Bülent Serttaş'ı dolandırdı
Sahte vali, Bülent Serttaş'ı dolandırdı
İrem Derici Ankara konserini iptal etti
İrem Derici Ankara konserini iptal etti
Şarkıcı Elif Kaya, memleketine fındık toplamaya geldi
Şarkıcı Elif Kaya, memleketine fındık toplamaya geldi
Eski nişanlısından şikayetçi oldu
Eski nişanlısından şikayetçi oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim