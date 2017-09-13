SHOW TV’nin ilgiyle izlenen programı ‘Dünya Güzellerim’in yıldızlarından Burcu Esmersoy, çekimler için gittiği Vietnam’daki Kiem Gölü’ne hayran kaldı.
Burcu Esmersoy yürekleri hoplattı
SHOW TV’nin ilgiyle izlenen programı ‘Dünya Güzellerim’in yıldızlarından Burcu Esmersoy, çekimler için gittiği Vietnam’daki Kiem Gölü’ne hayran kaldı.
13 Eylül 2017 Çarşamba 17:19
Burcu Esmersoy yürekleri hoplattı
SHOW TV’nin ilgiyle izlenen programı ‘Dünya Güzellerim’in yıldızlarından Burcu Esmersoy, çekimler için gittiği Vietnam’daki Kiem Gölü’ne hayran kaldı. HT Magazin'de yer alan habere göre;Burcu Esmersoy göl kıyısında verdiği pozlarla yürek hoplattı.
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