Cahil geldi, cahil gidecek!

Manken Deniz Akkaya Hülya Avşar'ın kadınlar hakkındaki sözlerine tepkisi sert oldu.Hülya Avşar'ın, ''Erkek çalışsın kadın evde otursun.'' sözlerine sinirlenen manken Deniz Akkaya, Avşar kızı için "Cahil geldi, cahil gidecek!" sözleriyle sert tepki gösterdi.

Hülya Avşar, Star TV'de ekrana gelen 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin son bölümünde Mehmet Aslantuğ'a kadınlarla ilgili söylediği sözlerden dolayı tepki görmüştü.Hülya Avşar, "Erkek çalışsın kadın evde otursun." sözleri için ''Felsefi anlamda üzerime giydiğim söylemleri ayak üstü anlatamam. Sözlerimin arkasındayım. Olayın büyümesi umrumda değil! Zaten ne söylersem söyleyeyim 5 yıl sonra anlaşılıyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

Seda Sayan'ın Show TV'deki programına konuşan Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ın bu açıklamalarıyla ilgili olarak şunları söyledi: ''Cahil geldi, cahil gidecek. Bu kadınla ilgili ne olur bana soru sormayın. Ben geriliyorum dinlerken... Kız çocuklarını yanlış etkiliyor.''Hülya Avşar'ın programda kadınlarla ilgili yorumları sosyal medyada eleştiri topladı. Hülya Avşar "Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" dedi.

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