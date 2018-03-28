Cansu Taşkın yaz mevsimini erken özledi

Model Cansu Taşkın yaz mevsimini fena özledi.Sosyal medyayı sık kullanan manken Cansu Taşkın her zaman birbirinden çekici seksi pozlar veriyordu.Ancak son günlerde Taşkın yaz mevsimini özleyince bikinili pozlarına daha çok yer vermeye başladı.

Sosyal medya üzerinde birçok takipcisi ve hayranı bulunan model Cansu Taşkın'ın bu yaz özlemi paylaşımları bir hayli beğeni alıyor.Sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafları takipçileri tarafından büyük beğeni kazanan Cansu Taşkın şimdiden yazı getirmişe benziyor.

Bilindiği üzere bundan bir süre önce Model Cansu Taşkın sık sık Cristiano Ronaldo'nun kendisiyle iletişim kurduğunu iddia ederek gündeme gelmeyi başarıyordu. Ancak durum sanıldığı gibi çıkmadı.Pek çok sosyal medya fenomeni ve ünlü kişilerin uygulama ile kendilerine Instagram'dan DM attığı ortaya çıktı. Uygulamanın ortaya çıkmasıyla manken Cansu Taşkın'ın da foyası meydana çıktı.