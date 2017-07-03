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03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:04

Demet Akalın bir Twett attı ortalık karıştı

 Sanatçı Demet Akalın dün akşam sosyal medya üzerinden attığı Tweet ile ortalığı karıştırdı.

Demet Akalın bir Twett attı ortalık karıştı
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Demet Akalın bir Twett attı ortalık karıştı
   Sanatçı Demet Akalın dün akşam sosyal medya üzerinden attığı Tweet ile ortalığı karıştırdı.Dün akşam Twitter’da açılan #SuriyelilerEvineDönsün hagtag’ine Demet Akalın da destek verdi. Demet Akalın destek verdiği hagtag'ında “#SuriyelilerEvineDönsün kesinlikle sonuna kdr katiliorum! Hirsizlik gasp bicaklama haberlerinden bikdik!” mesajını paylaştı. Hagtag kısa zamanda TT olurken, Akalın bir çok kişi tarafından ırkçılıkla suçlandı.


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