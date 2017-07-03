Demet Akalın bir Twett attı ortalık karıştı

Sanatçı Demet Akalın dün akşam sosyal medya üzerinden attığı Tweet ile ortalığı karıştırdı.Dün akşam Twitter’da açılan #SuriyelilerEvineDönsün hagtag’ine Demet Akalın da destek verdi. Demet Akalın destek verdiği hagtag'ında “#SuriyelilerEvineDönsün kesinlikle sonuna kdr katiliorum! Hirsizlik gasp bicaklama haberlerinden bikdik!” mesajını paylaştı. Hagtag kısa zamanda TT olurken, Akalın bir çok kişi tarafından ırkçılıkla suçlandı.