Sanatçı Demet Akalın dün akşam sosyal medya üzerinden attığı Tweet ile ortalığı karıştırdı.Dün akşam Twitter’da açılan #SuriyelilerEvineDönsün hagtag’ine Demet Akalın da destek verdi. Demet Akalın destek verdiği hagtag'ında “#SuriyelilerEvineDönsün kesinlikle sonuna kdr katiliorum! Hirsizlik gasp bicaklama haberlerinden bikdik!” mesajını paylaştı. Hagtag kısa zamanda TT olurken, Akalın bir çok kişi tarafından ırkçılıkla suçlandı.
Demet Akalın bir Twett attı ortalık karıştı
Sanatçı Demet Akalın dün akşam sosyal medya üzerinden attığı Tweet ile ortalığı karıştırdı.
Sanatçı Demet Akalın dün akşam sosyal medya üzerinden attığı Tweet ile ortalığı karıştırdı.Dün akşam Twitter’da açılan #SuriyelilerEvineDönsün hagtag’ine Demet Akalın da destek verdi. Demet Akalın destek verdiği hagtag'ında “#SuriyelilerEvineDönsün kesinlikle sonuna kdr katiliorum! Hirsizlik gasp bicaklama haberlerinden bikdik!” mesajını paylaştı. Hagtag kısa zamanda TT olurken, Akalın bir çok kişi tarafından ırkçılıkla suçlandı.