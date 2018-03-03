Didem Soydan takipçisine ince ayar verdi

Sosyal medyayı çok sık kullanan Didem Soydan ,kendisine sosyal medya üzerinden cevap yazan hayranına sert cevap verdi.Didem Soydan Twitter hesabından 'O esnada ben' notunu düştüğü bir fotoğraf paylaştı. Bir takipçisi de Didem Soydan'ın fotoğrafının altına 'O esnada sen rahat süslen diye bu vatanın evlatları canlarını veriyor' yazdı. Hal böyle olunca Didem Soydan da cevap gecikmedi. Didem Soydan şu sözlerle takipçisine ayarı verdi:"Sen ise Didem Soydan'a tweet atıyorsun mesela. Sen ,ben boş beleş tweet atarken neler oluyor."

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