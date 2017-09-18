Diva yıllar sonra mayo ile poz verdi

Usta sanatçı Diva Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu alkan ve Burcu Esmersoy'un buluştuğu 'Dünya Güzellerim' programı önümüzdeki hafta final yapıyor. Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Bloom Medya'nın yapımcılığını üstlendiği program, daha çekimleri başlamadan olay yaratmıştı.

Diva Bülent Ersoy, meslektaşı Safiye Soyman'ın programla ilgili açıklamasına kızmış,diyerek projede yer alıp almayacağı konusunda kararsız olduğunu açıklamıştı. Yönetmen ve yapımcı, iki sanatçının arasını buldu ve ekip çekimlerin yapıldığı Hindistan'a gidip 13 bölümün çekimlerini tamamlayıp döndü.

Medyatava'da yer alan habere göre; yaz başında seyirciyle buluşan 'Dünya Güzellerim', olay yaratacak bir finalle 20 Eylül'de ekrana veda edecek. Geçtiğimiz çarşamba günü yayınlanan 12'inci bölümün finalinde denize girerken kısa bir görüntüsü ekrana gelen Bülent Ersoy, program için yıllar sonra mayoyla görüntü verdi.