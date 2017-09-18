Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106535
ALTIN
146.655
DOLAR
3.4862
STERLİN
4.6981
EURO
4.1597
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Cenk Tosun'dan
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Cenk...
İstanbul Başakşehir'den forma çıkartma açıklaması
İstanbul Başakşehir'den forma çıkartma açıklaması
Rooney'e 2 yıl trafikten men
Rooney'e 2 yıl trafikten men
Ligde 5 haftada 3 teknik direktör değişikliği
Ligde 5 haftada 3 teknik...
Filede Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor
Filede Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor

Diva yıllar sonra mayo ile poz verdi

Usta sanatçı Diva Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu alkan ve Burcu Esmersoy'un buluştuğu 'Dünya Güzellerim' programı önümüzdeki hafta final yapıyor.

Diva yıllar sonra mayo ile poz verdi

Usta sanatçı Diva Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu alkan ve Burcu Esmersoy'un buluştuğu 'Dünya Güzellerim' programı önümüzdeki hafta final yapıyor.

18 Eylül 2017 Pazartesi 19:22
Diva yıllar sonra mayo ile poz verdi

Diva yıllar sonra mayo ile poz verdi

   Usta sanatçı Diva Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu alkan ve Burcu Esmersoy'un buluştuğu 'Dünya Güzellerim' programı önümüzdeki hafta final yapıyor. Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Bloom Medya'nın yapımcılığını üstlendiği program, daha çekimleri başlamadan olay yaratmıştı.

   Diva  Bülent Ersoy, meslektaşı Safiye Soyman'ın programla ilgili açıklamasına kızmış, "Onlar vagon, ben ise lokomotifim" diyerek projede yer alıp almayacağı konusunda kararsız olduğunu açıklamıştı. Yönetmen ve yapımcı, iki sanatçının arasını buldu ve ekip çekimlerin yapıldığı Hindistan'a gidip 13 bölümün çekimlerini tamamlayıp döndü.

   Medyatava'da yer alan habere göre; yaz başında seyirciyle buluşan 'Dünya Güzellerim', olay yaratacak bir finalle 20 Eylül'de ekrana veda edecek. Geçtiğimiz çarşamba günü yayınlanan 12'inci bölümün finalinde denize girerken kısa bir görüntüsü ekrana gelen Bülent Ersoy, program için yıllar sonra mayoyla görüntü verdi.

Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parasız kalınca erkek arkadaşına dolandırıcık yapmasını istedi   
Parasız kalınca erkek arkadaşına dolandırıcık yapmasını istedi   
Seksi sunucunun ikinci programı da reyting kurbanı oldu
Seksi sunucunun ikinci programı da reyting kurbanı oldu
Kardashian kardeşlerden seksi sow
Kardashian kardeşlerden seksi sow
5.kez Türkiye Bikini Fitness Şampiyonu oldu
5.kez Türkiye Bikini Fitness Şampiyonu oldu
Antrenörlük yarım kalan hikayemdi
Antrenörlük yarım kalan hikayemdi
Sevenlerinden dua istedi
Sevenlerinden dua istedi
Kocam bana dolandırıcıktan dava açacak
Kocam bana dolandırıcıktan dava açacak
Eda Taşpınar'dan cesur paylaşım
Eda Taşpınar'dan cesur paylaşım

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim