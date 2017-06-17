Star Tv ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan Türk Malı dizisinde oynayan Pomeranian cinsi köpek ayda 4.000.TL kazanıyor.Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer ve Nergis Kumbasar gibi isimleri bir araya getiren Türk Malı dizisi aynı zamanda kadrosunda barındırdığı Pomeranian Boo cinsi köpekle de dikkat çekiyor. Özellikle son zamanlarda Gülben Ergen, Işıl Reçber, Hande Acar ve Hakan Akkaya gibi isimlerin de tercih ettiği bu köpeklerden birini izlediğimiz dizi büyük bir keyifle izleniyor. Star Tv’de ekrana gelen Türk Malı dizisinde Şaduman karakterine hayat veren Nergis Kumbasar’a da Pomeranian cinsi bir köpek eşlik ediyor. Posta’dan Suna Akyıldız’ın haberine göre; Sahipleri, fiyatı 2 bin ile 15 bin dolar arasında değişen bu köpekler için bölüm başı bin TL talep ediyor.
Dizide rol alan oyuncu köpeğin bölüm başına fiyatı 1.000.TL
Star Tv ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan Türk Malı dizisinde oynayan Pomeranian cinsi köpek ayda 4.000.TL kazanıyor.
Star Tv ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan Türk Malı dizisinde oynayan Pomeranian cinsi köpek ayda 4.000.TL kazanıyor.Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer ve Nergis Kumbasar gibi isimleri bir araya getiren Türk Malı dizisi aynı zamanda kadrosunda barındırdığı Pomeranian Boo cinsi köpekle de dikkat çekiyor. Özellikle son zamanlarda Gülben Ergen, Işıl Reçber, Hande Acar ve Hakan Akkaya gibi isimlerin de tercih ettiği bu köpeklerden birini izlediğimiz dizi büyük bir keyifle izleniyor. Star Tv’de ekrana gelen Türk Malı dizisinde Şaduman karakterine hayat veren Nergis Kumbasar’a da Pomeranian cinsi bir köpek eşlik ediyor. Posta’dan Suna Akyıldız’ın haberine göre; Sahipleri, fiyatı 2 bin ile 15 bin dolar arasında değişen bu köpekler için bölüm başı bin TL talep ediyor.