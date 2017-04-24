Donlarına kadar alacaklar

İşadamı Ali Ağaoğlu geçen hafta yapılan referandumda yüzde 65 'Evet' çıkacağını iddia etmişti. Eğer iddia ettiği bu oran çıkmazsa iddiaya girdiği 26 kişiye iç çamaşırından çorabına kadar Tom Ford marka takım elbise alacağını söylemişti. Evet oyları yüzde 51 çıkınca Ali Ağaoğlu bu iddiayı kaybetti...Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt köşesinde Ali Ağaoğlu'nun borcunu ödeyip ödemediğini yazdı.Bülent Cankurt yazısında şu ifadeleri kullandı: