Donlarına kadar alacaklar

İşadamı Ali Ağaoğlu geçen hafta yapılan referandumda yüzde 65 'Evet' çıkacağını iddia etmişti. Eğer iddia ettiği bu oran çıkmazsa iddiaya girdiği 26 kişiye iç çamaşırından çorabına kadar Tom Ford marka takım elbise alacağını söylemişti. Evet oyları yüzde 51 çıkınca Ali Ağaoğlu bu iddiayı kaybetti...
Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt köşesinde Ali Ağaoğlu'nun borcunu ödeyip ödemediğini yazdı.
Bülent Cankurt yazısında şu ifadeleri kullandı: ''Hafta sonu; referandumda yüzde 65 evet çıkacağını, çıkmaması durumunda iddiaya girdiği 26 kişiye, iç çamaşırından çorabına kadar Tom Ford'dan giydireceğini söyleyen Ali Ağaoğlu'na rastladım. Ali Bey'e iddia borçlarını ödeyip ödemediğini sordum. Daha referandum akşamı saat 21.00'de Tom Ford markasını satan iki farklı büyük mağazaya 26 kişinin isim listesini yollatmış. Yalnız mağazalara bir de şart koşmuş! "Baştan ayağa donanacak olanlar, donlarını da alacaklar. Eğer donlarını almazlarsa hiçbir şeyi vermeyin" diye talimatta bulunmuş! Ali Ağaoğlu farklı bir kişilik vesselam!''