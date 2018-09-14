Düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çekti

Oyuncu Serenay Sarıkaya düzgün fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekti.Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı fiziğini ortaya çıkaran kıyafetiyle, takipçilerini kendine hayran bıraktı.En son "Fİ" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki kusursuz fiziğiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Yağmura yakalanmadan 5 dakika önce" notunu yazdı. Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı takipçileri tarafından kısa süre içerinde yüz binlerce beğeni aldı.

Serenay Sarıkaya, Benim de burnum bu kadar düzgün olsa ben de böyle bir gözlük takabilirim. Çirkin gözlük bile güzel durmuş." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Serenay hanım tavrınızı, tarzınızı oyunculuğunuzu çok beğeniyorum" yorumunu yazdı.

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