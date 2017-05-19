﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Mayıs 2017 Cuma 17:58

Ebru Şallı'ya tecavüze kalkıştılar

Ünlü oyuncu,sunucu,manken Ebru Şallı’ya yıllar önce tecavüze kalkışıldığı iddia edildi.

Ebru Şallı'ya tecavüze kalkıştılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Ebru Şallı'ya tecavüze kalkıştılar
   Ünlü oyuncu,sunucu,manken Ebru Şallı’ya yıllar önce tecavüze kalkışıldığı iddia edildi.Türkiye’de pilates denilince ilk akla gelen isimlerden olan Ebru Şallı hakkında açıklama yapan kişiyse gazeteci ve televizyon yorumcusu Bilal Özcan oldu. Yorumculuk yaptığı magazin programında konuşan Özcan, çok şaşırtıcı bir iddia ortaya attı.
İSTANBUL DIŞINDA GERÇEKLEŞTİ
Bilal Özcan; “Ebru Şallı’ya tecavüze kalkıştılar” dedi. Bunun üzerine “Ne zaman?” diye soran program sunucusuna tüm detayları şu sözlerle anlattı: “ İstanbul dışında bir otel odasında oldu bu olay. Ebru Şallı direndi, iffetini ve namusunu korudu. Yıllar önce yaşandı ama Ebru Şallı kendisi isterse detaylarını anlatır” diye konuştu. Bu iddiası sonrasında anne babaları uyaran Özcan şunları söyledi: “Ben bu açıklamayı anne ve babaları, genç kızları, delikanlıları uyarmak için yapıyorum. Entertaiment alemi, renkli dünya, eğlence dünyası denilen o alemin perde arkasında her türlü pislik yaşanmaktadır. Ünlülerin kazandıkları paraya, yaşadıkları hayata heveslenmeyin. Uyuşturucu, alkol, tecavüz gibi tüm belalar ne yazık ki o alemin gerçeğidir. Anne ve babalar evlatlarını bu renkli dünyadan uzak tutsunlar…”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Ebru ŞallıTecavüz
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekli olacağı günü bekliyor Emekli olacağı günü bekliyor
Açılışa Ağaoğlu damgasını vurdu Açılışa Ağaoğlu damgasını vurdu
Cem Hakko evlendi Cem Hakko evlendi
Survivor'da ilk tur Türkiye'nin Survivor'da ilk tur Türkiye'nin
Görüntü vermemek uğruna ikiye katlandı Görüntü vermemek uğruna ikiye katlandı
Survivor'da Türk,Yunan rekabeti Survivor'da Türk,Yunan rekabeti
Yukarı Çık

Emekli olacağı günü bekliyor
Oyuncu Yeşim Salkım Bağkur’dan emekli olmak için gün saydığını açıkladı

Haberi Oku