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19 Mayıs 2017 Cuma 17:28

Emekli olacağı günü bekliyor

Oyuncu Yeşim Salkım Bağkur’dan emekli olmak için gün saydığını açıkladı

Emekli olacağı günü bekliyor
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Emekli olacağı günü bekliyor
   Oyuncu Yeşim Salkım Bağkur’dan emekli olmak için gün saydığını açıkladı.Gelecek ile ilgili planlarını açıklayan sanatçı Bodrum’a yerleşme kararında olduğunu ,burada çocuklarla bir şeyler yapmak istediğini belirterek şöyle konuştu;, “Bodrum’a yerleşiyorum. Kitabımı çıkardıktan sonra gitmeyi planlıyorum. Seneye Bağkur’dan emekli olacağım. Annemi ve Ada’yı alıp Bodrum’a gideceğim. Orada çocuklarla bir şeyler yapmak istiyorum. Herkese tavsiye ediyorum; belli bir zaman gelince emekliye ayrılın.” dedi.
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Anahtar Kelimeler
Yeşim SalkımBağkur
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