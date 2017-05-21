Eşi izin verdi resimlerini yayınladı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi İki çocuk annesi Emina Sandal, birbirinden seksi pozlarını yayınladı.Konu ile ilgili Emina Sandal “Eşiniz kıskanmıyor mu?” sorusuna “Fotoğraflar onun onayından geçmeden yayınlanmıyor” yanıtını verdi.
Mustafa Sandal’ın eşi, 2 oğlunun annesi Emina Sandal (35) Balkanlar’ın mayo ve iç giyim markası ‘Extreme Intimo’nun kataloğu için seksi pozlar verdiEmina Sandal “Eşiniz kıskanmıyor mu?” sorusunu şöyle cevapladı.“Mustafa çekilen her kareyi görüyor. Fotoğraflar onun onayından geçmeden yayınlanamaz.”
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