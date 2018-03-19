Estetik iddialarına cevap verdi

Ünlü rapçi Iggy Azalea, estetik iddialarına cevap verdi.Avustralyalı rapçi Iggy Azalea, sosyal medya hesabında yayınladığı duş görüntüleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve estetik iddialarını doğruladı.Duşta çırılçıplak çektiği pozlarını internette paylaşarak estetik iddialarını doğrulayan 27 yaşındaki Grammy ödüllü sanatçı Iggy Azalea, takipçilerini kendisine hayran bıraktı.Kusursuz bedenini sergilemekten çekinmeyen ünlü rapçi, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüleriyle sınırları adeta zorladı.Küvette çıplak görüntülerini paylaşan Iggy Azalea, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberleri doğruladı. Göğüslerinin gerçek olmadığını söyleyen Iggy, belinin incelmesi için herhangi bir işlem yaptırmadığını söyledi.Kıvrımlı güzelin hesabından paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.

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