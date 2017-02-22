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22 Şubat 2017 Çarşamba 18:00

Evlilik programlarına katılanların yarısı escort

 Beyaz Tv’de program yorumculuğu yapan Nihat Doğan evlilik programları ile ilgili olarak şok iddia ortaya attı.

Evlilik programlarına katılanların yarısı escort
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Evlilik programlarına katılanların yarısı escort
   Beyaz Tv’de program yorumculuğu yapan Nihat Doğan evlilik programları ile ilgili olarak şok iddia ortaya attı.Evlilik programlarına katılanlarının yarısının escort olduğunu söyleyen Nihat Doğan eğer isterlerse tek tek kimin kaç paraya gittiğini anlatacağını söyledi.
   Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Nihat Doğan, televizyonda yayınlanan evlilik programlarını hedef aldı. "Evlilik programlarına katılanların yarısı escorttur, açık söylüyorum" diyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Periscope'lardan bilmem nerelerden kendilerini deşifre edenler, telefonla kendilerine escort işini meslek edinenlerdir. Bak beni konuşturmayın. Ben hiç bir zaman bu programları hedef almadım, benim tek bir derdim vardı: Bu ahlaksızlıklarınıza dini karıştırmayın dedim. Milletin dininden o pis ellerinizi çekin.Yarısı escort, ispatlarım. Benim canımı sıkarsanız yarın dosyayı getiririm. Tek tek kimin kaç paraya gittiğini, hepsini anlatırım.Benim canımı sıkmayın.”dedi.
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Anahtar Kelimeler
Nihat DoğanEvlilik Programları
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