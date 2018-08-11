"Frida gibi sıra dışı olmayı seviyorum"

Genç popçu Kendi tatilini Bodrum'da geçiriyor.Tatil yaptığı Bodrum'da özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunanan Kendi çiçekli tacıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Popçu Kendi ile yakın dostu, antikacı Uğur Batur önceki gün Bodrum-Türkbükü’ndeki Mavi Otel’in iskelesinde görüntülendi.

Çiçekli tacıyla dikkat çeken Kendi, kendisini 1954’te ölen dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’ya benzetti.“Onunla ilgili ne kadar film varsa izledim, kitap varsa okudum. Ben de Frida gibi sıra dışı olmayı seviyorum” dedi.

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