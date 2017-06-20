Gizem Karaca'ya nazar değdi

Oyuncu Gizem karaca evlilik arifesi öncesi sakatlandı.Eylül ayında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Gizem Karaca önceki gün koltuk değnekleriyle Nişantaşı'nda görüntülendi. Annesi Münevver Hanım ile düğün alışverişi yapan Karaca, “Sol diz yan bağlar koptu. Düğün telaşı yaşarken, bir de ikinci kez ameliyat oldum. Şimdi annemle gelinlik provasına gidiyoruz” dedi.



