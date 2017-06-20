﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Haziran 2017 Salı 13:07

Gizem Karaca'ya nazar değdi

 Oyuncu Gizem karaca evlilik arifesi öncesi sakatlandı.

Gizem Karaca'ya nazar değdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

 Gizem Karaca'ya nazar değdi
   Oyuncu Gizem karaca evlilik arifesi öncesi sakatlandı.Eylül ayında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Gizem Karaca önceki gün koltuk değnekleriyle Nişantaşı'nda görüntülendi. Annesi Münevver Hanım ile düğün alışverişi yapan Karaca, “Sol diz yan bağlar koptu. Düğün telaşı yaşarken, bir de ikinci kez ameliyat oldum. Şimdi annemle gelinlik provasına gidiyoruz” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Gizem Karaca
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu pozu ile 800 bin beğeni aldı Bu pozu ile 800 bin beğeni aldı
Doğum kilolarından nasıl kurtuldum Doğum kilolarından nasıl kurtuldum
Fatih Erkoç sahnelere döndü Fatih Erkoç sahnelere döndü
Biraz açılsın ona evlenme teklif edeceğim  Biraz açılsın ona evlenme teklif edeceğim 
Canan Tuğaner'i taciz eden İranlı turist tutuklandı Canan Tuğaner'i taciz eden İranlı turist tutuklandı
Tuba Büyüküstün'ün yeni sevgilisi ile fotoğrafları olay oldu Tuba Büyüküstün'ün yeni sevgilisi ile fotoğrafları...
Yukarı Çık

Bu pozu ile 800 bin beğeni aldı
İtalya’da tatil yapan top model Emily Ratajkowski, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla...

Haberi Oku