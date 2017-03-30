Başak Sayan'ın hamile pozları sosyal medyada günün en çok konululan konularından biri oldu.Hamileliğinde 8,5 ayı geride bırakan ve önümüzdeki günlerde Ares ve Milan adını vereceği bebeklerini kucağına almaya hazırlanan Başak Sayan'ın hamile pozları sosyal medyayı salladı.Konu hakkında konuşan Sayan şunları söyledi."Fotoğrafların bu şekilde konuşuyor olması beni çok şaşırttı. Arkadaşım bunu kendi sayfasında paylaşmış. Nasıl bulundu da, yayınlandı ben anlamıyorum. 20 gündür hastanede yatıyordum, yeni çıktım ve bu olayla çıktım. Bu benim tercihim. Ben "kötü görünüyor da, yakışmamış da..." tarzı yorumlar aldım. Ben buyum! "Biz bu fotoğrafları hatıra olsun diye evde çektik. Arkadaşımın yayınladığı bir fotoğrafın bulunması ve bunun gündem olması bana garip geldi.Zaten mart oyunda yaşadıklarım yüzünden hastanelik oldum. Kadın estetiğiyle ilgili bir dayatma var ve ben buna inanamıyorum. "
Hamile pozları sosyal medyayı salladı
Başak Sayan'ın hamile pozları sosyal medyada günün en çok konululan konularından biri oldu.
Başak Sayan'ın hamile pozları sosyal medyada günün en çok konululan konularından biri oldu.Hamileliğinde 8,5 ayı geride bırakan ve önümüzdeki günlerde Ares ve Milan adını vereceği bebeklerini kucağına almaya hazırlanan Başak Sayan'ın hamile pozları sosyal medyayı salladı.Konu hakkında konuşan Sayan şunları söyledi."Fotoğrafların bu şekilde konuşuyor olması beni çok şaşırttı. Arkadaşım bunu kendi sayfasında paylaşmış. Nasıl bulundu da, yayınlandı ben anlamıyorum. 20 gündür hastanede yatıyordum, yeni çıktım ve bu olayla çıktım. Bu benim tercihim. Ben "kötü görünüyor da, yakışmamış da..." tarzı yorumlar aldım. Ben buyum! "Biz bu fotoğrafları hatıra olsun diye evde çektik. Arkadaşımın yayınladığı bir fotoğrafın bulunması ve bunun gündem olması bana garip geldi.Zaten mart oyunda yaşadıklarım yüzünden hastanelik oldum. Kadın estetiğiyle ilgili bir dayatma var ve ben buna inanamıyorum. "