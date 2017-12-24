"Her gece aynı adamla sıkıcı oluyor"

Hande Ataizi katıldığı bir tv porgramında yine ilginç açıklamalarda bulundu.Beş yıldır Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile evli olan Hande Ataizi şunları söyledi: ''Her gece aynı adamla DVD film izlemek, zamanla sıkıcı hale geliyor."

Hande Ataizi 2012'de Amerikalı Benjamin Harvey ile evlenmiş, 2014'te anne olmuştu. Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan Hande Ataizi evliliğe dair şöyle konuştu: ''Tek eşlilik, her gece aynı adamla DVD izlemek, belirli aktivitelerde bulunmak zamanla sıkıcı bir rutin getiriyor. İyi ki zamanında renkli yaşamışım, bazı şeyleri yapmışım. Bu sayede şimdi oturaklı, huzurluyum. İçimde yapmak istediğim hiçbir şey yok.''

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