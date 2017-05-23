Hülya Koçyiğit ABD'de ameliyat oldu

Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit Amerika’da ameliyat oldu.Akciğer kanserine yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Türk sinemasının efsane oyuncusu Hülya Koçyiğit, ABD’de ameliyat edildi.Koçyiğit, akciğerinin sağ üst lobundaki kanserli bölge için New York’taki Presbyterian Hospital’da operasyon geçirdi.Dr. Nasser Altorki ve ekibi tarafından ameliyata alınan Hülya Koçyiğit’in sağlık durumuyla ilgili detaylı açıklama yapılmadı.Hastaneye eşi Selim Soydan’ın soyadıyla “Hülya Soydan” olarak kayıt yaptıran ünlü oyuncunun operasyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.Sosyal medya hesabından ameliyat öncesi yaptığı paylaşımda sevenlerinden dua beklediğini belirten Koçyiğit, şunları kaydetmişti: