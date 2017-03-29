İzdivaç programlarının akibeti belli oldu

Türkiye'de hem en çok izlenen programlar arasında bulunan, aynı zamanda hem de çok şikâyet edilen evlilik programlarına ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ülkedeki ulusal kanallarda izlenen 4 izdivaç programının yayımlandığı 4 televizyon kanalının yöneticisi ile bir araya geldi.Birkaç toplantının daha yapılmasında hemfikir kalınırken, RTÜK gibi denetleyici kuruluşların yanı sıra TV sektörünün kendisinin de tedbir alması kararı verildi. Toplantının ardından bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Bizim amacımız yasaklamak değil aslında ama bu kanalların da kendilerine çekidüzen vermeleri lazım. Bu programların, benzer diğer programların düzeltilmesi lazım. Yasa olur veya başka bir düzeltme ile olur. Sonuç olarak burada bir düzeltme ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.Bu ifadeler, izdivaç programlarının Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yasaklanmasından vazgeçildiği ya da şimdilik ertelendiği yönünde yorumlandı