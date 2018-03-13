Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118165
ALTIN
163.342
DOLAR
3.8538
STERLİN
5.3481
EURO
4.7525
Beşiktaş Bayern Münih'i konuk ediyor
Beşiktaş Bayern Münih'i konuk ediyor
Serena Williams Indian Wells'te ablasına takıldı
Serena Williams Indian Wells'te ablasına...
Ali Koç'tan Alex açıklaması: Alex'i Türkiye'ye ben getirmiyorum
Ali Koç'tan Alex açıklaması: Alex'i...
Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı
Trabzonspor 3 puanı 3 golle...
Talisca Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı
Talisca Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Kardashian kardeşden cesur poz

 Kourtney Kardashian katıldığı partide sütyensiz kıyafeti tüm dikkatleri üzerine çekti

Kardashian kardeşden cesur poz

 Kourtney Kardashian katıldığı partide sütyensiz kıyafeti tüm dikkatleri üzerine çekti

13 Mart 2018 Salı 11:30
Kardashian kardeşden cesur poz

Kardashian kardeşden cesur poz

   Kourtney Kardashian katıldığı partide sütyensiz kıyafeti tüm dikkatleri üzerine çekti.Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde haber olan 38 yaşındaki Kourtney Kardashian, arkadaşının doğum günü partisi için giydiği sutyensiz kıyafetle gözleri şaşı etti.38 yaşındaki Kourtney Kardashian kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Younes Bendjima ile arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı. Kourtney, ceketinin içine hiçbir şey giymeyip oldukça cesur bir kıyafet tercih etti. Kourtney Kardashian giydiği sutyensiz kıyafetle gözleri şaşı etti.Kardashian, yeşil ceketin altına sUtyen dahi giymedi. Ünlü yıldızı görenler gözlerini alamadı.Kardashian'ın sevgilisiyle ayrıldığı konuşuluyordu; ancak ikili partiye el ele gelince çiftin barıştığı da anlaşılmış oldu.

Posta

Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahile indi, ortalık karıştı
Sahile indi, ortalık karıştı
Kardashian'ın tek ihtiyacı bronzlaşmak
Kardashian'ın tek ihtiyacı bronzlaşmak
Helin Avşar'a röntgenci şoku
Helin Avşar'a röntgenci şoku
1milyon dolarlık çanta koleksiyonuna sahip
1milyon dolarlık çanta koleksiyonuna sahip
Aldatılınca gelinliğini yaktı
Aldatılınca gelinliğini yaktı
Kalçasına yaptırdığı estetik yüzünden oturamıyor
Kalçasına yaptırdığı estetik yüzünden oturamıyor
Didem Soydan'dan cesur paylaşım
Didem Soydan'dan cesur paylaşım
Jelena yenge yürek hoplattı
Jelena yenge yürek hoplattı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim