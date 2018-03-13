Kardashian kardeşden cesur poz

Kourtney Kardashian katıldığı partide sütyensiz kıyafeti tüm dikkatleri üzerine çekti.Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde haber olan 38 yaşındaki Kourtney Kardashian, arkadaşının doğum günü partisi için giydiği sutyensiz kıyafetle gözleri şaşı etti.38 yaşındaki Kourtney Kardashian kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Younes Bendjima ile arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı. Kourtney, ceketinin içine hiçbir şey giymeyip oldukça cesur bir kıyafet tercih etti. Kourtney Kardashian giydiği sutyensiz kıyafetle gözleri şaşı etti.Kardashian, yeşil ceketin altına sUtyen dahi giymedi. Ünlü yıldızı görenler gözlerini alamadı.Kardashian'ın sevgilisiyle ayrıldığı konuşuluyordu; ancak ikili partiye el ele gelince çiftin barıştığı da anlaşılmış oldu.

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