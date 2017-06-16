Kenan Doğulu konseri 22 Haziran'da 

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu 22 Haziran'da Harbiye' Cemil Topuzlu Sahnesi'nde konser veriyor.Sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konserini hayranlarına duyurdu.22 haziran Perşembe akşamı 21.15'te başlayacak konser için biletler satışa çıkarıldı.

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