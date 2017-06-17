﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Haziran 2017 Cumartesi 10:13

Kendi'de deniz sezonu açtı

 Sanatçı Kendi yoğun iş temposunun stresini Türknükü'nde atıyor.

Kendi'de deniz sezonu açtı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Kendi'de deniz sezonu açtı
   Sanatçı Kendi yoğun iş temposunun stresini Türknükü'nde atıyor.Havaların ısınmasıyla birlikte kısa tatiller yapmaya başlayan ünlü isimler arasına şarkıcı Kendi de katıldı. Denize girmek için Türkbükü’nü tercih eden Kendi arkadaşlarıyla birlikte geldiği Türkbükü Galen’de denizin tadını çıkardı.Bir süre güneşlendikten sonra denize giren Kendi arkadaşlarıyla kendisiyle birlikte denize girmeye davet etti, ancak bundan başarılı olamayınca denize tek başına girdi. Sarı bikinisi ve fit vücuduyla dikkat çeken şarkıcının keyfi yerindeydi.
Sözcü

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
KendiDeniz Sezonu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dizide rol alan oyuncu köpeğin bölüm başına fiyatı 1.000.TL Dizide rol alan oyuncu köpeğin bölüm başına...
Seda Akgül'den kombinezonlu yeni yaş resimleri Seda Akgül'den kombinezonlu yeni yaş resimleri
Kenan Doğulu konseri 22 Haziran'da  Kenan Doğulu konseri 22 Haziran'da 
Seda Akgül'den hodri meydan Seda Akgül'den hodri meydan
Tarkan bir döndü,pir döndü Tarkan bir döndü,pir döndü
Filiz Taçbaş;Beni taciz ettiler Filiz Taçbaş;Beni taciz ettiler
Yukarı Çık

Dizide rol alan oyuncu köpeğin bölüm başına...
 Star Tv ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan Türk Malı dizisinde oynayan Pomeranian cinsi köpek...

Haberi Oku