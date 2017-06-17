Kendi'de deniz sezonu açtı

Sanatçı Kendi yoğun iş temposunun stresini Türknükü'nde atıyor.Havaların ısınmasıyla birlikte kısa tatiller yapmaya başlayan ünlü isimler arasına şarkıcı Kendi de katıldı. Denize girmek için Türkbükü’nü tercih eden Kendi arkadaşlarıyla birlikte geldiği Türkbükü Galen’de denizin tadını çıkardı.Bir süre güneşlendikten sonra denize giren Kendi arkadaşlarıyla kendisiyle birlikte denize girmeye davet etti, ancak bundan başarılı olamayınca denize tek başına girdi. Sarı bikinisi ve fit vücuduyla dikkat çeken şarkıcının keyfi yerindeydi.Sözcü