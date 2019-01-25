Kendisini Jennifer Lopez'e benzetti

Şarkıcı Hatice sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, kendisini Jennfier Lopez'e benzetti.Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hatice, bu defa kendisini Jennifer Lopez'e benzetti.

2018 yazına havuz başında verdiği bikinili pozlarla damga vuran ve kalçası hakkında yapılan yorumlarla uzun bir süre magazin gündeminde kalan Hatice, soğuk havaya aldırmadan havuz başında dekolte kıyafetiyle poz verdi.

Hatice paylaşımına 'Amerika’nın Lopez’i Türkiye’nin Hatice’si' notunu yazdı.

(Mynet)