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Keşke ayıp olmasa herkes çıplak gezse

Aleyna Tilki yaptığı açıklamalarla gündeme oturmaya devam ediyor.

Keşke ayıp olmasa herkes çıplak gezse

Aleyna Tilki yaptığı açıklamalarla gündeme oturmaya devam ediyor.

15 Eylül 2017 Cuma 09:40
Keşke ayıp olmasa herkes çıplak gezse

Keşke ayıp olmasa herkes çıplak gezse

   Aleyna Tilki yaptığı açıklamalarla gündeme oturmaya devam ediyor.Aleyna Tilki, özel bir TV’ye verdiği röportajda neden bazı mekanlardan kovulduğunu da anlattı. İşte Aleyna Tilki’nin gündemde kalmak için söyledi*ği o şaşkınlık yaratan sözler Keşke ayıp olmasaydı da herkes çıplak gezseydi diyen Aleyna Tilki, “İçimden geçen her şeyi Tweet atsam beni sınır dışı edenler.” dedi. Kendini çok beğenen Aleyna, aynaya her baktığında ne kadar mükkemmel olduğunu da söylemeden edemedi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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