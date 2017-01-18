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18 Ocak 2017 Çarşamba 09:57

Kim Kardashian annesi evleniyor

Ünlü Kardashian ailesinin en yaşlı üyesi olan anne   Kris Jenner (61) sevgilisi Corey Gamble (36) ile evleniyor.

Kim Kardashian annesi evleniyor
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Kim Kardashian annesi evleniyor
   Ünlü Kardashian ailesinin en yaşlı üyesi olan anne   Kris Jenner (61) sevgilisi Corey Gamble (36) ile evleniyor.
   Daha önce Kardashian’ların babası olan Robert Kardashian ve Jennerlar’ın babası olan ve yakın geçmişte cinsiyet değiştiren Bruce jenner’la evlilik yapan Kris Jenner 3.kez evleniyor.
  Kris Jenner’in kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi ile yapacağı evlilik öncesi “evlilik sözleşmesi” imzalatacağı tahmin ediliyor.Kim Kardashian’ın bu evliliğe sıcak bakmadığı belirtiliyor.Genç sevgili Corey Gamble’nin son zamanlarda kötü olaylarda Jenner’e destek olmasının çiftin evlilik kararı almasında büyük rol oynadığı tahmin ediliyor.Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda ailenin oğlu Rob Kardashian evliliğinde sorunlar yaamış ve diyabet hastalığı dolayısıyle hastaneye yatırılmıştı.Yine Kim Kardashian ise Paris’te ciddi bir soygun ve rehin alma olayı yaşamıştı.
   
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Kim KardeshianKris Jenner
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