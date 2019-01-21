Kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine topladı

Playbol güzeli Ana Braga çıktığı alışverişte yine olay oldu.37 yaşındaki Brezilyalı Playboy güzeli Ana Braga, Los Angeles'ta alışveriş yaparken görüntülendi.Brezilyalı Playboy güzeli Ana Braga her adımıyla olay yaratıyor.

Bu kıyafetle sokağa çıkmak cesaret ister. Ama Ana Braga sadece dışarı çıkmaka kalmadı, bir de alışveriş yaptı.Braga, Pazar günü öğleden sonra Los Angeles'ta alışveriş yaparken magazincilere yakalandı.Basının ilgisinden her zaman hoşlanan Ana Braga, kırmızı göbeği açık bir bluz giymişti.

Brezilyalı model, mini şortunun altına ise jartiyer modeli bir çorap tercih etmişti.Görünümünü spor ayakkabılarla tamamlayan Braga, Los Angeles'taki Victoria's Secret mağazasına girip burada bir süre kaldı.Ana Braga çıkışta basın mensuplarının kendisini beklediğini fark edince, onlara malzeme vermekten çekinmedi.

Ünlü model, satın aldığı iç çamaşırını paketinden çıkardı ve sokak ortasında inceledi.Meraklı gözlere aldırış etmeyen Braga, yaramaz bir çocuk gibi gülümsemeyi de ihmal etmedi.

1981 doğumlu modelin, Instagram'da 163 bin takipçisi bulunuyor.Rio de Janeiro doğumlu Braga'nın hayatı, düşük bütçeli bir televizyon programına da konu olmuştu. Braga, "The Ana Show" adlı programı, bu gibi girişimlerde bulunmak isteyen insanlara cesaret vermek için yaptığını söylemişti.

Sıkı bir hayvan hakları aktivisti olan Braga, Vogue, Playboy, People, Cosmopolitan, InTouch gibi dergiler için poz vermişti.

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