Kocam çok kötü ve yarım yamalak öpüşüyordu

Büyük beden model Ashley Graham eşi hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.Podyumların büyük beden modellerinden Ashley Graham, verdiği bir röportajda sekiz yıldır evli olduğu Justin Ervin'in öpüşmesi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.ABD’li model Ashley Graham, eşi Justin Ervin’in öpüşme yeteneğinin çok kötü olduğunu ve onunla ilk zamnlarda öpüşmenin yarım yamalak bir his bıraktığını söyledi.Graham eşini iyi bir öpüşme için eğittiğini ve büyük gelişme kaydettiğini açıkladı. Ünlü model kahkahalar eşliğinde “Çok kötü ve yarım yamalaktı. Ancak şimdi gerçekten iyi öpüşüyor. Eskiden ne kadar kötü olduğunu unuttum bile” dedi.

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