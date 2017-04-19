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19 Nisan 2017 Çarşamba 11:30

Kurtlar Vadisi hayranlarına müjde

Geçen sezon kanal bulamadığı için ekranlara ara veren, yapım şirketi Pana Film'in patronu Necati Şaşmaz, 15 Temmuz'da darbe girişimini konu alacak "Kurtlar Vadisi Darbe" filmini çekeceklerini açıklamıştı.

Kurtlar Vadisi hayranlarına müjde
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Kurtlar Vadisi hayranlarına müjde
   Geçen sezon kanal bulamadığı için ekranlara ara veren, yapım şirketi Pana Film'in patronu Necati Şaşmaz, 15 Temmuz'da darbe girişimini konu alacak "Kurtlar Vadisi Darbe" filmini çekeceklerini açıklamıştı.
    Ancak yapım Pana Film adına bir temsilcinin darbe girişiminden aylar önce "Kurtlar Vadisi Darbe"nin isim hakkını satın almak için başvurduğu ortaya çıkınca ortalık karışmıştı. Şirkete hassas bir dönemden geçildiği için "Kurtlar Vadisi Darbe" isminin hakkı verilmedi. 
   Konuyla ilgili şirkete yönelik yapılan incelemelerden de sonuç çıkmadı. Aradan aylar geçti ve Pana Film, "Kurtlar Vadisi"nin çekimlerine başladı. Merakla beklenen yeni filmin adının "Kurtlar Vadisi Vatan" olduğu ortaya çıktı.
   Ödüllü yönetmen Serdar Akar, ön hazırlığını da kendisinin yaptığı filmi çekmek için yönetmen koltuğunda oturduğu TRT 1'in "Payitaht Abdülhamit" dizisinin çekimlerine 5 haftalığına ara verdi. Görüntü yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın yaptığı filmin çekimlerine şu günlerde Antalya ve civarında devam ediliyor. Filmde Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Ertuğrul Şakar da rol alıyor. Daha önce Kurtlar Vadisi'nin "Kurtlar Vadisi Irak", "Kurtlar Vadisi Gladio" ve "Kurtlar Vadisi Filistin" isimli film versiyonları seyirciyle buluşmuştu.
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Kurtlar Vadisi
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