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Küvette kitap keyfi yaptı

Lottia Moss küvette kitap okurken halini sosyal medyadan hayranları ile paylaştı

Küvette kitap keyfi yaptı

Lottia Moss küvette kitap okurken halini sosyal medyadan hayranları ile paylaştı

29 Mart 2018 Perşembe 13:35
Küvette kitap keyfi yaptı

Küvette kitap keyfi yaptı

   Lottia Moss küvette kitap okurken halini sosyal medyadan hayranları ile paylaştı.Hayranları tarafından büyük beğeni alan bu paylaşım ile Lottie Moss gündeme oturdu.Ünlü model Kate Moss'un üvey kızkardeşi Lottie Moss, sosyal medya hesabından banyo küvetinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.Küvette kitap okurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Lottie Moss, göğüslerini banyo köpüğüyle kapattığı fotoğrafıyla büyük ilgi gördü.20 yaşındaki Lottie bir yandan cilt güzelliğiyle ilgili yöneltilen sorulara yanıt vermek isterken bir yandan da elindeki kitabın tanıtımını yapmış oldu.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Lottia Moss
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