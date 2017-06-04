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04 Haziran 2017 Pazar 10:01

Milyonlarca insanı sesiyle gıcık eden kadın

Sizi müşteri temsilcisine bağlıyorum, lütfen bekleyin, müşteri temsilcilerimiz şu an başka müşterilerle ilgileniyor lütfen bekleyin.. Milyonlarca insanı çileden çıkaran bu sesin sahibini hiç merak ettiniz mi

Milyonlarca insanı sesiyle gıcık eden kadın
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Milyonlarca insanı sesiyle gıcık eden kadın

En iyi seslendirme sanatçıları arasında yıllardır parmakla gösterilen ünlü oyuncu Ece Dizdar'ın derdi büyük. Milyonlarca insanı telefonla yönlendirmeye çalışırken 'Gıcık kadın' olarak bilinmek ünlü sanatçıyı da üzüyor. Sonuçta işini yapıyor, ancak durum bildiğiniz gibi değil.
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ece Dizdar, yedi senedir bir bankanın sesi olduğunu belirterek "Sizi müşteri temsilcisine bağlamayan o gıcık kadın benim" dedi.

"SİZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE BAĞLAMAYAN O GICIK KADIN BENİM"

Ece Dizdar, NTV Radyo'da katıldığı programda Türkiye'nin en 'gıcık' kapılan seslerden biri olduğunu itiraf etti. Dizdar, "Yedi senedir çok ünlü bir bankanın IVR sesiyim. Sizi müşteri temsilcisine bağlamayan o gıcık kadın benim" dedi.

"BANKAYI ARAYIP KENDİ SESİMİ DUYUNCA GEÇ O KISIMLARI DİYORUM"

Şuan 'Fi' dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Dizdar, "Bankayı arayıp kendi sesimi duyunca 'geç geç o kısımları' diye konuştuğum oluyor." şeklinde konuştu.
ECE DİZDAR KİMDİR?

Ece Dizdar, ortaokuldayken Belçika'da "müzikal oyunculuk" eğitimi aldı. Babasının tayini nedeniyle Türkiye'ye dönünce Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okudu. Daha sonra Londra'ya giderek konservatuar eğitimi aldı. Başrolünü üstlendiği "Çekmeceler" filmiyle 21. Sadri Alışık Sinema Ödülleri'nde "Yılın en başarılı kadın oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Ece Dizdar, şu an Başak Daşman ve Merve Dizdar'la birlikte Craft Tiyatro'nun "Yutmak" oyununda ve Onur Ünlü'nün yönettiği "Görünen Adam" dizisinde rol alıyor.
 
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