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Mini etek giyebilmek için bacağını kestirdi

Amerika'lı Kristy Wimberly isimli kadın herkesi şok eden bir karar aldı

Mini etek giyebilmek için bacağını kestirdi

Amerika'lı Kristy Wimberly isimli kadın herkesi şok eden bir karar aldı

04 Mart 2018 Pazar 13:56
Mini etek giyebilmek için bacağını kestirdi

Mini etek giyebilmek için bacağını kestirdi

      Amerika'lı Kristy Wimberly isimli kadın herkesi şok eden bir karar aldı.Amerika'da yaşayan 32 yaşındaki Kristy Wimberly isimli kadın, sağ bacağının çirkin olduğunu ve mini etek giyemediğini ileri sürerek bacağını kestirdi.Amerika’da yaşayan 32 yaşındaki Kristy Wimberly isimli kadın sağ bacağı çirkin olduğu için hiç mini etek giymediğini ileri sürerek bacağını kestirdi.6 yaşındayken omurilik tümörü teşhisi konulan Wimberly’nin ameliyat sırasında sinirlerini zarar geldiği için sağ ayağı sol ayağı gibi büyümedi.

   Wimberly, sağ bacağını sol bacağının uzunluğuna getirmek için 19 farklı ameliyat geçirdi ancak sonuç alamadı. Okul hayatı boyunca arkadaşları tarafından dalga geçildiği için hep pantolon giymek zorunda kalan genç kadın geçirdiği her ameliyattan sonra sandalyeye mahkum olduğunu ve enfeksiyon kaptığını söyledi.

   Wimberly, 2017 yılında bacaklarını kestirdi. Kesilen bacağı yerine protez takılan kadın, artı daha mutlu olduğunu ve istediği şekilde giyinebildiğini söyledi.Eski fotoğraflarına bakarken hiç bir şekilde pişmanlık duymadığını söyleyen kadın yirmi yıldır giymek zorunda olduğu pantolonları bir daha hiç giymeyeceğini söyledi.

Sözcü

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