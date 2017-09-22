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Nikah istemezseniz dost hayatıda yaşayabilirz

 Ünlü tv sunucusu Seda Akgül'e hayranından evlilik teklifi geldi

Nikah istemezseniz dost hayatıda yaşayabilirz

 Ünlü tv sunucusu Seda Akgül'e hayranından evlilik teklifi geldi

22 Eylül 2017 Cuma 16:45
Nikah istemezseniz dost hayatıda yaşayabilirz

Nikah istemezseniz dost hayatıda yaşayabilirz

   Ünlü tv sunucusu Seda Akgül'e hayranından evlilik teklifi geldi.Gelen teklifi sosyal medyadan paylaşan ve cevaplayan Seda Akgül teklifi reddemesinin nedenini de  açıkça yazdı.Seda Akgül bu defa bir hayranı tarafından kendisine yapılan evlilik teklifini paylaştı. Kendisine gelen teklif metnini açık bir şekilde paylaşan Seda Akgül bu çağrıya olumlu yanıt vermek istediğini söylerken talibini Türkçesi bozuk olduğu için reddediyor. İşte Seda Akgül’e gelen evlilik teklifi ve onun buna verdiği yanıt:

Sözcü

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