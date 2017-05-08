O ünlünün de çıplak fotografı  yayınlandı

Ebru Şallı'dan sonra Survivor Nagihan'ın da çıplak pozu internete sızdı.Kendisine ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafların sosyal medyaya düşmesi yüzünden zor günler geçiren Ebru Şallı'dan sonra Survivor Nagihan Karadere'nin de çıplak pozu internete sızdı.Duymayan Kalmasın programında yayınlanan Nagihan Karadere'nin söz konusu çıplak fotoğrafında omzuna dolanan bir erkek kolu görünüyor.
Duymayan Kalmasın programında Nagihan Karadere'nin geçen ay boşandığı eşi Uğur Gökçe'nin kızının velayetini alması için bu fotoğrafları servis ettiği iddia edildi. Nagihan Karadere bu haber sonrası Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere, geçen yıl eşi Uğur Gökçe'nin sosyal medyada çıplak fotoğraflarının yayılmasıyla büyük bir şok yaşamıştı. Fotoğrafları gören eski milli atlet, eşinden boşanmak için dava açmıştı. Çift geçen günlerde sonuçlanan davada boşandı.
iğrenç adam Allah senin gibi rezilleri bildiği gibi yapsın. çocuğunun annesi boşansan bile sana zamanında güvenmiş sırlarını açmış bir kadına bir canlı varlık nasıl yapabilir, bak erkek demiyorum sen erkek müsveddesi müptezel yaratığın tekisin, kahpelik ruhunda var adi pislik...