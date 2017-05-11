Okan Bayülgen'e büyük miras 

Okan Bayülgen'e üvey babasından büyük miras kaldı.Bodrum'da bir gece kulübü açan ve yaşamının büyük bir kısmını burada geçiren sanatçı Okan Bayülgen'in ticarete atılma nedeni ortaya çıktı. Duymayan Kalmasın'ın haberine göre Okan Bayülgen'e üvey babası İsmet Görgün'den yüklü bir miras kaldı. Okan Bayülgen’e portakal bahçeleri, arsalar ve şu anda işletmecilik yaptığı bina olmak üzere yüklü bir miras bırakan İsmet Görgün, şovmenin annesi Ayla Hanım'ın 2. eşiydi...