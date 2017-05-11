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11 Mayıs 2017 Perşembe 14:13

Okan Bayülgen'e büyük miras 

Okan Bayülgen'e üvey babasından büyük miras kaldı.

Okan Bayülgen'e büyük miras 
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Okan Bayülgen'e büyük miras 
   Okan Bayülgen'e üvey babasından büyük miras kaldı.Bodrum'da bir gece kulübü açan ve yaşamının büyük bir kısmını burada geçiren sanatçı Okan Bayülgen'in ticarete atılma nedeni ortaya çıktı. Duymayan Kalmasın'ın haberine göre Okan Bayülgen'e üvey babası İsmet Görgün'den yüklü bir miras kaldı. Okan Bayülgen’e portakal bahçeleri, arsalar ve şu anda işletmecilik yaptığı bina olmak üzere yüklü bir miras bırakan İsmet Görgün, şovmenin annesi Ayla Hanım'ın 2. eşiydi...
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Okan BayülgenMiras
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