Oscar ödülü alan ilk müslüman Mahershala Ali

2017 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl en iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu.
ZARFLAR KARIŞTI
Oscar gecesine damga vuran olay en iyi film ödülünün yanlış açıklanması oldu. Emektar aktör Warren Beatty'nin anonsuyla en iyi film ödülü kazandıklarını sanarak sahneye çıkan film ekibi birkaç dakika sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Çünkü zarflar karışmış ve aslında en iyi film ödülünü Moonliht kazanmıştı.
En iyi film ödülü: Moonlight
En iyi yönetmen ödülü: La La Land filmiyle Damien Chazelle
En iyi erkek oyuncu ödülü: Manchester By The Sea ile Casey Affleck
En iyi kadın ödülünü La La Land'deki rolüyle Emma Stone
En iyi orijinal senaryo: Manchester by the Sea
En iyi uyarlama senaryo: Moonlight
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, Fences
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Moonlight
En İyi Yabancı Film: The Salesman, İran
En İyi Belgesel: O.J: Made in America
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Suicide Squad
En İyi Kostüm: Fantastic Beast and Where to Find Them
En İyi Ses Kurgusu: Arrival
En İyi Ses Miksajı: Hacksaw Ridge
En İyi Kısa Animasyon Filmi: Piper
En İyi Animasyon Filmi: Zootopia
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: La La Land
En İyi Görsel Efekt: The Jungle Book
En İyi Film Kurgusu: Hacksaw Ridge
En İyi Kısa Belgesel: The White Helmets
En İyi Kısa Film: Sing
En İyi Orjinal Şarkı: City Of Stars, La La Land
En İyi Film Müziği: La La Land
En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği): La La Land