Moonlight filmindeki performansıyla Mahershala Ali, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı ve bu dalda Oscar ödülünü alan ilk Müslüman oyuncu olarak tarihe geçti.

Oscar ödülü alan ilk müslüman Mahershala Ali

ZARFLAR KARIŞTI

2017 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl en iyi yardımcı erkek oyuncu seçilenbu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu.Oscar gecesine damga vuran olay en iyi film ödülünün yanlış açıklanması oldu. Emektar aktör Warren Beatty'nin anonsuyla en iyi film ödülü kazandıklarını sanarak sahneye çıkan film ekibi birkaç dakika sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.Çünkü zarflar karışmış ve aslında en iyi film ödülünü Moonliht kazanmıştı.En iyi film ödülü:En iyi yönetmen ödülü:En iyi erkek oyuncu ödülü:En iyi kadın ödülünü La La Land'deki rolüyleEn iyi orijinal senaryo:En iyi uyarlama senaryo:En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, FencesEn İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, MoonlightEn İyi Yabancı Film: The Salesman, İranEn İyi Belgesel: O.J: Made in AmericaEn İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Suicide SquadEn İyi Kostüm: Fantastic Beast and Where to Find ThemEn İyi Ses Kurgusu: ArrivalEn İyi Ses Miksajı: Hacksaw RidgeEn İyi Kısa Animasyon Filmi: PiperEn İyi Animasyon Filmi: ZootopiaEn İyi Prodüksiyon Tasarımı: La La LandEn İyi Görsel Efekt: The Jungle BookEn İyi Film Kurgusu: Hacksaw RidgeEn İyi Kısa Belgesel: The White HelmetsEn İyi Kısa Film: SingEn İyi Orjinal Şarkı: City Of Stars, La La LandEn İyi Film Müziği: La La LandEn İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği): La La Land