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Otuzdan fazla Hollyword yıldızı ile birlikte olmuş

Litvanyalı manken Anna eskortluk yaptığı dönemde 30'dan fazla Hollyword yıldızı ile birlikte olduğunu açıkladı.

Otuzdan fazla Hollyword yıldızı ile birlikte olmuş

Litvanyalı manken Anna eskortluk yaptığı dönemde 30'dan fazla Hollyword yıldızı ile birlikte olduğunu açıkladı.

26 Aralık 2017 Salı 08:45
Otuzdan fazla Hollyword yıldızı ile birlikte olmuş

Otuzdan fazla Hollyword yıldızı ile birlikte olmuş

   Litvanyalı manken Anna eskortluk yaptığı dönemde 30'dan fazla Hollyword yıldızı ile birlikte olduğunu açıkladı.21 yaşındaki eski Litvanyalı manken Anna, 2 yıllık eskortluk deneyiminde 30'dan fazla Hollywood yıldızıyla birlikte olduğunu ve bir ilişkiden en fazla 12 bin dolar aldığını söyledi.21 yaşındaki Litvanyalı eski model Anna, meslek değiştirip eskort oldu. 2 yıllık eskortluk deneyimiyle ilgili bilgi veren Anna, aralarında Oscar'lı oyuncuların da olduğu 30'dan fazla Hollywood yıldızı ile cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.Avrupalı futbol yıldızlarıyla cinsel ilişki partilerine katıldığını söyleyen Anna, ismini vermediği bir Hollywood yıldızı ile 12 bin dolara cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.Anna, müşterilerinin çoğunlunu ise ünlü iş adamları ve aktörlerin oluşturduğunu söyledi. 2 yılda aralarında Oscar almış aktörlerinde bulunduğu 30'dan fazla Hollywood yıldızı ile cinsel ilişkiye girmiş.

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Son Güncelleme: 26.12.2017 07:19
Anahtar Kelimeler:
AnnaManken
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