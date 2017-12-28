Paris Hilton'dan son çılgınlık

Paris Hilton evinin içine gece kulübü yaptırdı.Hayatımıza keskin bir giriş yapan Selfie fotoğraflarının bir nevi mucidi olan Paris Hilton kendisiyle bir başka özelliğiyle gündemde.Özel hayatını medya önünde yaşadığı günden bu yana ki bu çok küçük yaşlarda başladı, Paris Hilton’u hep gece kulüplerinin çıkışında fena halde dağıtmış olarak bulduk.Paris Hilton şimdi ise eğlence aşkını evine taşıyarak evinin bir bölümünü gece kulübüne çevirdi.Birçok lüks gece kulübüne bile taş çıkartacak dekor kullanan Paris Hilton’un bu odada fazlasıyla kendi fotoğraflarını kullanması için gözlerden kaçmadı.

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