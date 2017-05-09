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09 Mayıs 2017 Salı 09:36

Paylaşımı başına dert oldu

   Rus model İrina Shyak'ın sosyal medyada paylaştığı fotograftartışma yarattı.

Paylaşımı başına dert oldu
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Paylaşımı başına dert oldu
   Rus model İrina Shyak'ın sosyal medyada paylaştığı fotograftartışma yarattı.Geçtiğimiz ay Bradley Cooper’dan olan kızı Lea de Seine’i dünyaya getiren Irina Shayk’ın, doğumdan bir ay sonra verdiği bikinili poz tartışma yarattı. Kadın hakları savunucuları, Irina Shayk’ın bu kadar kısa sürede forma girmesinin gerçekçi olmadığını iddia etti. Rus modeli hedef alan eleştiriler, kilo verme baskısının loğusa dönemindeki kadınları kötü etkilediği fikrinde birleşti.

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Anahtar Kelimeler
Rus Modelİrina Shayk
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