Rus model İrina Shyak'ın sosyal medyada paylaştığı fotograftartışma yarattı.Geçtiğimiz ay Bradley Cooper’dan olan kızı Lea de Seine’i dünyaya getiren Irina Shayk’ın, doğumdan bir ay sonra verdiği bikinili poz tartışma yarattı. Kadın hakları savunucuları, Irina Shayk’ın bu kadar kısa sürede forma girmesinin gerçekçi olmadığını iddia etti. Rus modeli hedef alan eleştiriler, kilo verme baskısının loğusa dönemindeki kadınları kötü etkilediği fikrinde birleşti.
Paylaşımı başına dert oldu
Rus model İrina Shyak'ın sosyal medyada paylaştığı fotograftartışma yarattı.
Rus model İrina Shyak'ın sosyal medyada paylaştığı fotograftartışma yarattı.Geçtiğimiz ay Bradley Cooper’dan olan kızı Lea de Seine’i dünyaya getiren Irina Shayk’ın, doğumdan bir ay sonra verdiği bikinili poz tartışma yarattı. Kadın hakları savunucuları, Irina Shayk’ın bu kadar kısa sürede forma girmesinin gerçekçi olmadığını iddia etti. Rus modeli hedef alan eleştiriler, kilo verme baskısının loğusa dönemindeki kadınları kötü etkilediği fikrinde birleşti.