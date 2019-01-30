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Pembe bikinisi ile ilgi odağı oldu

 Büyük beden manken Iskra Lawrence tatilini geçirdiği Miami'de pembe bikinisi ile herkesin ilgi odağı oldu.

Pembe bikinisi ile ilgi odağı oldu

 Büyük beden manken Iskra Lawrence tatilini geçirdiği Miami'de pembe bikinisi ile herkesin ilgi odağı oldu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:41
Pembe bikinisi ile ilgi odağı oldu

Pembe bikinisi ile ilgi odağı oldu

   Büyük beden manken Iskra Lawrence tatilini geçirdiği Miami'de pembe bikinisi ile herkesin ilgi odağı oldu.28 yaşındaki büyük beden manken Iskra Lawrence, Miami'de tatilin tadını çıkarıyor.Iskra Lawrence, kadınların kendi bedenleriyle barışmaları gerektiğini öğütleyen beden olumlama hareketinin öncülerinden biri...

   Geçen yıllarda, kiloları ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan ünlü model, şimdilerde ABD'nin Florida eyalatine bağlı Miami sahillerinde tatilin tadını çıkarıyor.Iskra Lawrence, 2018 yılının Mart ayında, ergenliğinde yaşadığı kilo takıntısının, ona büyük zararlar verdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

   Artık kilo vermeye çalışmadığını, böyle çok mutlu hissettiğini söyleyen güzel manken, Instagramda paylaştığı fotoğraflarda filtre veya photoshop kullanmıyor.Ünlü model, sahildeki neşeli ve cana yakın tavırlarıyla dikkatleri üzerine topladı.Lawrence'ın adı, şarkı sözü yazarı Philip Payne ile aşk dedikodularına karışmıştı.

   Güzel manken, iddiaları yanıtsız bırakmayı tercih etse de, kendi sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününü kutlayan gönderinin altına, onunla geçirdiği her saniye için tanrıya şükrettiğini belirten bir not düşmüştü.Birçok bikini markasının reklam yüzü olan Iskra Lawrence, en büyük hayalinin model olmak olduğunu ancak kiloları yüzünden ajansların onun yüzüne dahi bakmadığına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

(Haberler)

Anahtar Kelimeler:
Iskra Lawrence
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