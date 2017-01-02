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02 Ocak 2017 Pazartesi 09:27

Programını bıraktığını açıkladı

Deniz Akkaya ve Seren Serengil’in birlikte sunduğu ‘Duymayan Kalmasın’ programından Mesut yar'dan sonra Deniz Akkaya'da ayrıldı.

Programını bıraktığını açıkladı
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Programını bıraktığını açıkladı

Deniz Akkaya ve Seren Serengil’in birlikte sunduğu ‘Duymayan Kalmasın’ programından Mesut yar'dan sonra Deniz Akkaya'da ayrıldı.
Konu hakkında açıklama Akkaya cephesinden geldi. Duyuru yazan bir fotoğraf paylaşan ünlü isim, şu açıklamayı yaptı:
“Değerli dostlar;
Bir bebek gibi büyütmüş ve kısa sürede fenomene dönüştürdüğümüz ‘Duymayan Kalmasın’dan eski partnerim Mesut Yar gibi ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Ayrılık sebeplerimiz Mesut Yar ile paralellik göstermektedir; içerik ve konuların işleniş şekli ve formatın gereklilikleri gibi tamamen yayıncılık konuları, meslek mevzuatları yanında ülkenin içinden geçtiği bu sert süreçte belki de bir yayıncıdan beklenen PROFESYONELLİĞİ yerine getirmekte zorlanmamdır.
Hele hele dün senenin ilk saatlerinde yaşanan hain saldırı sonrasında kendimde özel hayat konuşacak gücü bulamamam en önemli etkendir.
bu nedenle yarın sizlerle vedalaşmak üzere yaptığımız plandan, geri çekiliyor ve yarın yayın yapılmaması konusundaki duruşumu burada devam ettiriyorum! Benim için yarın yas günüdür; şov da her zaman devam etmemelidir…
Bir süre dinlenip yeni adresimde sizlerle buluşmak üzere enerji topluyor olacağım.
Tekrar tüm ülkeme Allah sabır ve güç versin. İyi günlerde güleryüzlü yayınlarda buluşacağız.
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Anahtar Kelimeler
Duymayan KalmasınDeniz Akkaya
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