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Reyting uğruna öpüştüler     

 Tv programları arasında en çok izlenen "Çocuklar Duymasın" dizisinde reyting uğruna ilk defa öpüştüler

Reyting uğruna öpüştüler     

 Tv programları arasında en çok izlenen "Çocuklar Duymasın" dizisinde reyting uğruna ilk defa öpüştüler

03 Mart 2018 Cumartesi 20:03
Reyting uğruna öpüştüler     

Reyting uğruna öpüştüler     

     Tv programları arasında en çok izlenen "Çocuklar Duymasın" dizisinde reyting uğruna ilk defa öpüştüler.Türk televizyonlarındaki dizi rekabeti kemikleşmiş senaryoları olan yapımlara bile etki etmeye başladı. Entrika ve ihanet gibi kavramların yer bulduğu aile dizisi Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme kuralı da yıkıldı. Daha önce izleyici önünde hiç öpüşmeyen Meltem ve Haluk karakterleri dizinin son bölümünde öpüşerek bir tabuyu yıkmış oldu.Yayınlandığı ilk günden bu yana aile dizisi olarak bilinen Çocuklar Duymasın’da bu sezon hayli ilginç gelişmeler yaşanıyor. Tutku karakterinin dahil edildiği dizinin senaryosuna eklenen entrikalar az daha Haluk ve Meltem karakterlerinin evliliklerinin yıkılmasına neden olacaktı. Türk dizilerindeki entrika rüzgarına kapılan Çocuklar Duymasın’da öpüşmeme kuralı da yıkıldı. Tamer Karadağlı’nın canlandırdığı taş fırın erkeği Haluk ile Pınar Altuğ’un canlandırdığı Meltem karakteri ilk kez öpüştü.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
öpüştüler.
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