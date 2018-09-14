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Saba Tümer'den büyük beğeni alan paylaşım

 Güzel sunucu Saba Tümer sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğrafı ile takipçilerini heyecanlandırdı.

Saba Tümer'den büyük beğeni alan paylaşım

 Güzel sunucu Saba Tümer sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğrafı ile takipçilerini heyecanlandırdı.

14 Eylül 2018 Cuma 08:41
Saba Tümer'den büyük beğeni alan paylaşım

Saba Tümer'den büyük beğeni alan paylaşım

     Güzel sunucu Saba Tümer sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğrafı ile takipçilerini heyecanlandırdı.Uzun bir süredir ekranlarda yeni bir program ile göremediğimiz sunucu Saba Tümer, sosyal medya hesabından paylaştığı TBT ile beğeni topladı.Geride bıraktığımız perşembe gününü boş geçmeyen ve bir TBT paylaşımında bulunan Saba Tümer mayolu karesiyle takipçilerini heyecanlandırdı.

   Yaz boyunca benzer paylaşımlarda bulunan ve dikkatleri üzerine çeken 47 yaşındaki Saba Tümer, geçen hafta çekilmiş bir karesini paylaştı ve soğumaya başlayan havalara inat sıcak bir yaz etkisi yarattı. Yirmi bine yaklaşan bir beğeni alan Tümer’in bu pozu çok sayıda da yorum aldı.

Sözcü

Son Güncelleme: 14.09.2018 05:48
Anahtar Kelimeler:
Saba Tümer
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