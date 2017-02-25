

Sanat dünyasının acı kaybı

Ünlü bestekar Abdullah Balak yaşamını yitirdi.Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu sabah vefat eden sanatçı İbrahim Tatlıses, Nuri Sesigüzel, Mahmut Tuncer, Selahattin Alpay ve Seyfettin Sucu gibi sanatçılara çok sayıda türkü bestelemişti.

Balak'ın cenazesi, morgdan alınarak Asri mezarlığa götürüldü. Buradaki cenaze törenine ailesi ve sanatçı dostları katıldı. Balak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.





Sanatçının eserleri



Felek sen ne feleksen

Dağıdır yar dağıdır

Çağırdım bağ içinde

Öz yurdum Urfa'da garibem

Bülbül

Urfalıdır benim yar

Türkmendim rışvan oldum

Kardaş dala konaram

Seherden uyanasan

Yarımın adı yaşar

Urfanın altı bağlar

Başında yazma var

Fadile

Bülbül

Ceylan

Bala ceylan

Eyübün sabrı gelini

Uykumdan seher uyandım

Ah yar elinden

Bülbülün bitmez çilesi

Pencere bizde taka

Urfanın yolu bağdır

Eminem

Haticem

Cemilem

Baba ben dervişmiyem

Ben sıkmalı al isterim

Endim kuyun dibine

