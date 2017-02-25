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25 Şubat 2017 Cumartesi 16:00

Sanat dünyasının acı kaybı

  Ünlü bestekar Abdullah Balak yaşamını yitirdi

Sanat dünyasının acı kaybı
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Sanat dünyasının acı kaybı
   Ünlü bestekar Abdullah Balak yaşamını yitirdi.Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu sabah vefat eden sanatçı İbrahim Tatlıses, Nuri Sesigüzel, Mahmut Tuncer, Selahattin Alpay ve Seyfettin Sucu gibi sanatçılara çok sayıda türkü bestelemişti. 
   Balak'ın cenazesi, morgdan alınarak Asri mezarlığa götürüldü. Buradaki cenaze törenine ailesi ve sanatçı dostları katıldı. Balak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Sanatçının eserleri

Felek sen ne feleksen
Dağıdır yar dağıdır
Çağırdım bağ içinde
Öz yurdum Urfa'da garibem
Bülbül
Urfalıdır benim yar
Türkmendim rışvan oldum
Kardaş dala konaram
Seherden uyanasan
Yarımın adı yaşar
Urfanın altı bağlar
Başında yazma var
Fadile
Bülbül
Ceylan
Bala ceylan
Eyübün sabrı gelini
Uykumdan seher uyandım
Ah yar elinden
Bülbülün bitmez çilesi
Pencere bizde taka
Urfanın yolu bağdır
Eminem
Haticem
Cemilem
Baba ben dervişmiyem
Ben sıkmalı al isterim
Endim kuyun dibine
 

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