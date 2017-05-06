Seçil teyzenin aşkı

Oyuncu Rojda Demirer ile Gloria Jeans Coffess'in sahibi Mehmet Dinçerler aşk yaşıyor.‘Adı Efsane' dizisinde Seçil teyze karakterini canlandıran Rojda Demirer, Gloria Jeans Coffees'in sahibi Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.
Bir süredir birlikte oldukları konuşulan ikili, önceki gece Ortaköy'de rutin trafik kontrolüne takıldı. Flaşlar patlayınca yüzü asılan sevgililer ilk kez birlikte görüntülendi.Gloria Jeans Coffees'in sahibi Mehmet Dinçerler’in adı daha önce Asena Atalay ve Fatmagül Fakı gibi isimlerle anılmıştı.